Кайо Жорже - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Жорже
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Кайо
|Фамилия
|Жорже
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 января 2002 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Торино (Турин)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Верона (Верона)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:4
|Ювентус (Турин)
|21.12.2021
|89' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.12.2021
|85' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.12.2021
|12' -76'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|05.12.2021
|89' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|27.11.2021
|85' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|20.11.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|06.11.2021
|88' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|27.10.2021
|63' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2021
|83' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Рома (Рим)
|02.10.2021
|89' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Ювентус (Турин)