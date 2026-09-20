Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 25 млн

Кайо Жорже - статистика

Крузейро
24 января 2002 (24)
#19 | Нападающий
182 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
82'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
20
7
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
1 : 3
20.09.2026
Крузейро
1' - 90'
46'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
2 : 1
13.09.2026
Крузейро
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
3 : 1
06.09.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
82'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Васко да Гама
3 : 1
30.08.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
3 : 1
09.08.2026
Мирассол
67' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
1 : 2
23.07.2026
Крузейро
1' - 87'
11'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 90'
27'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
62' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
1' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
19.04.2026
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
1' - 83'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 75'
39'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Крузейро
1 : 1
26.02.2026
Коринтианс
1' - 79'
40'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
1' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
1' - 90'
Главные новости
Экс-руководитель «Манчестер Сити» назвал условие для исключения клуба из АПЛ
10:59
1
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+