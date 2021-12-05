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    Кайо Жорже - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Кайо
    Фамилия Жорже
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 января 2002 (21 год)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Торино (Турин)
    13.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Ювентус (Турин)
    06.02.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Верона (Верона)
    23.01.2022 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Ювентус (Турин)
    15.01.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Удинезе (Удине)
    09.01.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:4 Ювентус (Турин)
    21.12.2021 89' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    18.12.2021 85' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    11.12.2021 12' -76' Венеция (Венеция) 1:1 Ювентус (Турин)
    05.12.2021 89' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Дженоа (Генуя)
    30.11.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Ювентус (Турин)
    27.11.2021 85' -90' Ювентус (Турин) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    20.11.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 0:2 Ювентус (Турин)
    06.11.2021 88' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    30.10.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ювентус (Турин)
    27.10.2021 63' -90' Ювентус (Турин) 1:2 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2021 83' -90' Интер (Милан) 1:1 Ювентус (Турин)
    17.10.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Рома (Рим)
    02.10.2021 89' -90' Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    22.08.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:2 Ювентус (Турин)
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