Альваро Хименес - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Хименес
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Кадис (Кадис)
|18.01.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|03.01.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|13.12.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|05.12.2021
|76' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:4
|Атлетико (Мадрид)
|21.11.2021
|56' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|05.11.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|23.10.2021
|84' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|18.10.2021
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|26.09.2021
|46' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|23.09.2021
|1' -46'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2021
|59' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2021
|76' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|14.08.2021
|81' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)