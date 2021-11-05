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    Альваро Хименес - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Альваро
    Фамилия Хименес
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.01.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Кадис (Кадис)
    18.01.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    09.01.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    03.01.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:1 Севилья (Севилья)
    19.12.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Кадис (Кадис)
    13.12.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    05.12.2021 76' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Кадис (Кадис)
    28.11.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:4 Атлетико (Мадрид)
    21.11.2021 56' -90' Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    05.11.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    23.10.2021 84' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.10.2021 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    02.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    26.09.2021 46' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Кадис (Кадис)
    23.09.2021 1' -46' Кадис (Кадис) 0:0 Барселона (Барселона)
    17.09.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2021 59' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    29.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    20.08.2021 76' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Кадис (Кадис)
    14.08.2021 81' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
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