Мартин Кальдерон - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Кальдерон
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Кальдерон
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 марта 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2022
|1' -55'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|13.12.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|05.12.2021
|81' -90'
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|18.10.2021
|70' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|02.10.2021
|70' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|72'
|26.09.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2021
|86' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2021
|88' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)