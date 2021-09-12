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    Мартин Кальдерон - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Кальдерон
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1999 (24 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2022 1' -55' Кадис (Кадис) 0:1 Севилья (Севилья)
    19.12.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 0:0 Кадис (Кадис)
    13.12.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    05.12.2021 81' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Кадис (Кадис)
    18.10.2021 70' -90' Эспаньол (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    02.10.2021 70' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    72'
    26.09.2021 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Кадис (Кадис)
    23.09.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Барселона (Барселона)
    17.09.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2021 86' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    29.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    20.08.2021 88' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Кадис (Кадис)
    14.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
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