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Венгрия. Национальный чемпионат
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Залаэгерсег
Хосе Кальдерон
Статистика
€ 400 тыс
Хосе Кальдерон - статистика
Залаэгерсег
1 января 2000 (26)
#18 | Защитник
Испания
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Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кордоба
30
0
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
01.06.2025
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эйбар
4 : 1
25.05.2025
Кордоба
76' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кордоба
1 : 2
19.05.2025
Мирандес
77' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
3 : 2
10.05.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Кордоба
4 : 2
02.05.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльденсе
1 : 1
26.04.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Кордоба
0 : 0
20.04.2025
Овьедо
73' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Малага
0 : 1
06.04.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Кордоба
1 : 2
30.03.2025
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Сарагоса
1 : 1
24.03.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Кордоба
1 : 1
15.03.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Депортиво
1 : 1
07.03.2025
Кордоба
71' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 29 тур
Кордоба
5 : 0
02.03.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
22.02.2025
Кордоба
69' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Тенерифе
2 : 3
15.02.2025
Кордоба
85' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кордоба
1 : 2
09.02.2025
Уэска
69' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Картахена
0 : 1
02.02.2025
Кордоба
86' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
1 : 2
25.01.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Кордоба
0 : 3
12.01.2025
Альмерия
1' - 46'
46'
Испания. Сегунда, 21 тур
Овьедо
2 : 3
21.12.2024
Кордоба
31' - 90'
43'
Испания. Сегунда, 20 тур
Кордоба
2 : 1
17.12.2024
Эйбар
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Кордоба
3 : 0
08.12.2024
Тенерифе
1' - 90'
45'
10'
Испания. Сегунда, 17 тур
Спортинг
2 : 0
01.12.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Альмерия
4 : 0
26.11.2024
Кордоба
1' - 90'
59'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кордоба
2 : 2
23.11.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Кадис
2 : 0
17.11.2024
Кордоба
1' - 90'
57'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кордоба
2 : 2
10.11.2024
Кастельон
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
26.10.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Расинг
2 : 0
23.10.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Кордоба
2 : 1
18.10.2024
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
1 : 0
13.10.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
1' - 90'
44'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 2
26.08.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мирандес
1 : 0
16.08.2024
Кордоба
1' - 90'
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