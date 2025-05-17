Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернанду Фонсека - статистика

Завершил карьеру
14 марта 1997 (29), Порту
#2 | Защитник
183 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АВС
25
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
АВС
0 : 3
17.05.2025
Морейренcе
1' - 90'
48'
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 1
11.05.2025
АВС
1' - 90'
49'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
1' - 90'
77'
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
6 : 0
27.04.2025
АВС
1' - 46'
32'
Португалия. Примейра, 30 тур
АВС
1 : 1
19.04.2025
Каза Пиа
1' - 83'
Португалия. Примейра, 29 тур
Брага
4 : 1
13.04.2025
АВС
82' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
АВС
0 : 3
04.04.2025
Эшторил
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Фамаликан
4 : 1
30.03.2025
АВС
81' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Порту
2 : 0
15.03.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
АВС
0 : 1
08.03.2025
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
57' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
АВС
2 : 2
23.02.2025
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Риу Аве
1 : 1
16.02.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
АВС
1 : 2
08.02.2025
Санта-Клара
57' - 72'
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
1' - 90'
59'
Португалия. Примейра, 18 тур
Насьональ
3 : 1
19.01.2025
АВС
1' - 74'
Португалия. Примейра, 17 тур
Морейренcе
1 : 1
04.01.2025
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
АВС
1 : 1
28.12.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
АВС
1 : 1
15.12.2024
Бенфика
1' - 90'
74'
Португалия. Примейра, 13 тур
Каза Пиа
1 : 1
08.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
АВС
0 : 1
01.12.2024
Брага
1' - 84'
25'
Португалия. Примейра, 11 тур
Эшторил
0 : 0
09.11.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 3
03.11.2024
Фамаликан
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
АВС
0 : 5
28.10.2024
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 1
05.10.2024
АВС
1' - 90'
87'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
65' - 90'
Главные новости
Тюкавин отреагировал на сравнение с танком
10:29
2
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове оппонента – не приговор для него»
10:18
Кисляк прокомментировал интерес «ПСЖ»
09:48
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
6
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
3
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Канчельскис одним словом описал игру сборной России против Ирана
01:51
1
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
8
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+