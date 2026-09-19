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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Чорум
Берат Эздемир
Статистика
€ 2,50 млн
Берат Эздемир - статистика
Чорум
23 мая 1998 (28), Кайсери
#3 | Полузащитник
187 см
Турция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Чорум
1 : 2
19.09.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 5
12.09.2026
Чорум
58' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Чорум
3 : 0
06.09.2026
Эюпспор
72' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
6 : 2
31.08.2026
Чорум
1' - 71'
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Лига конференций 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Турция. Суперлига 2024/2025
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбул Башакшехир
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Интер
2 : 0
30.07.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 46'
Лига конференций, 2 раунд
Истанбул Башакшехир
1 : 1
22.07.2026
Интер
82' - 90'
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