Дени Юрич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Юрич
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Дени
|Фамилия
|Юрич
|Команда
|Горица
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|17.02.2022
|1' -58'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|09.12.2021
|64' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|0:1
|Динамо (Загреб)
|16.09.2021
|46' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)