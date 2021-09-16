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    Дени Юрич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Дени
    Фамилия Юрич
    Команда Горица
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:0 Севилья (Севилья)
    17.02.2022 1' -58' Севилья (Севилья) 3:1 Динамо (Загреб)
    09.12.2021 64' -90' Вест Хэм (Лондон) 0:1 Динамо (Загреб)
    16.09.2021 46' -90' Динамо (Загреб) 0:2 Вест Хэм (Лондон)
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