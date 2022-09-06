Марко Булат - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Булат
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Булат
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|83' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Динамо (Загреб)
|25.10.2022
|75' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:4
|Милан (Милан)
|11.10.2022
|86' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Динамо (Загреб)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Динамо (Загреб)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|1:0
|Челси (Лондон)