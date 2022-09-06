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    Марко Булат - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Булат
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Шибеник
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 сентября 2001 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 83' -90' Челси (Лондон) 2:1 Динамо (Загреб)
    25.10.2022 75' -90' Динамо (Загреб) 0:4 Милан (Милан)
    11.10.2022 86' -90' Динамо (Загреб) 1:1 Зальцбург (Зальцбург)
    05.10.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Динамо (Загреб)
    14.09.2022 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Динамо (Загреб)
    06.09.2022 Был в запасе Динамо (Загреб) 1:0 Челси (Лондон)
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