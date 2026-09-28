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Динамо Загреб
Степан Радельич
Статистика
€ 2,80 млн
Степан Радельич - статистика
Динамо Загреб
5 сентября 1997 (29)
#6 | Защитник
200 см
Босния и Герцеговина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
Динамо Загреб
3 : 2
20.09.2026
Локомотива
1' - 90'
11'
Хорватия. Футбольная лига, 7 тур
Осиек
4 : 2
12.09.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Хорватия. Футбольная лига, 6 тур
Динамо Загреб
1 : 0
05.09.2026
Горица
Был в запасе
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Команда
И
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Ж
К
Динамо Загреб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Кауно Жальгирис
1 : 2
11.08.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Динамо Загреб
5 : 0
04.08.2026
Кауно Жальгирис
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 раунд
Динамо Загреб
3 : 2
28.07.2026
Тун
120' - 120'
Лига чемпионов, 2 раунд
Тун
1 : 1
21.07.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
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