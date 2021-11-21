|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зволле
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|11.05.2022
|1' -46'
|Спарта (Роттердам)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|07.05.2022
|1' -66'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|30.04.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|Зволле (Зволле)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Зволле (Зволле)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|11.12.2021
|85' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Фортуна (Ситтард)
|03.12.2021
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Зволле (Зволле)
|02.10.2021
|71' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)
|25.09.2021
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Зволле (Зволле)
|22.09.2021
|72' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:1
|Спарта (Роттердам)
|19.09.2021
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|68' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|28.08.2021
|23' -89'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|20.08.2021
|72' -89'
|НЕК (Неймеген)
|2:0
|Зволле (Зволле)
|15.08.2021
|66' -89'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Витесс (Арнем)