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    Малколм Баркола - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Малколм
    Фамилия Баркола
    Команда Лион
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 мая 1999 (23 года)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2022 Был в запасе Лион (Лион) 0:3 Вест Хэм (Лондон)
    07.04.2022 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Лион (Лион)
    04.11.2021 81' -90' Лион (Лион) 3:0 Спарта (Прага)
    90'
    30.09.2021 Был в запасе Лион (Лион) 3:0 Брондбю (Бреннбю)
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