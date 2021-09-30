Малколм Баркола - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Баркола
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1999 (23 года)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Баркола
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1999 (23 года)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|07.04.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Лион (Лион)
|04.11.2021
|81' -90'
|Лион (Лион)
|3:0
|Спарта (Прага)
|90'
|30.09.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|3:0
|Брондбю (Бреннбю)