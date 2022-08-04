Никола Терзич - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Терзич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ягодина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Никола
|Фамилия
|Терзич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ягодина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|04.08.2022
|81' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)