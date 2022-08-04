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    Никола Терзич - статистика

    #36 | Нападающий
    Имя Никола
    Фамилия Терзич
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Родной город Ягодина
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 сентября 2000 (22 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    04.08.2022 81' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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