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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Филиппе Сандлер
Статистика
€ 2 млн
Филиппе Сандлер - статистика
НЕК
10 февраля 1997 (29), Амстердам
#3 | Защитник
190 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 67'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
1' - 58'
38'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
2 : 2
08.09.2026
Экселсиор
46' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Нидерланды. Кубок 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2025/2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
НЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Ювентус
5 : 0
17.09.2026
НЕК
1' - 67'
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