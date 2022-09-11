Андраш Немет - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Андраш
|Фамилия
|Немет
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Андраш
|Фамилия
|Немет
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кейптаун
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|04.11.2022
|79' -90'
|Генк (Генк)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|90'
|28.10.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Мехелен (Мехелен)
|23.10.2022
|85' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|1:3
|Генк (Генк)
|18.10.2022
|80' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|15.10.2022
|90' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|76' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|01.10.2022
|81' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Генк (Генк)
|18.09.2022
|80' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|03.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|0:0
|Сент-Труйден (Брюссель)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:4
|Генк (Генк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:4
|Генк (Генк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Стандард (Льеж)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Генк (Генк)