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    Андраш Немет - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Андраш
    Фамилия Немет
    Команда Гамбург
    Состав Основной
    Родной город Кейптаун
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 12 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 90' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    04.11.2022 79' -90' Генк (Генк) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    90'
    28.10.2022 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    23.10.2022 85' -90' Антверпен (Антверпен) 1:3 Генк (Генк)
    18.10.2022 80' -90' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    15.10.2022 90' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 76' -90' Генк (Генк) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    01.10.2022 81' -90' Остенде (Остенде) 1:2 Генк (Генк)
    18.09.2022 80' -90' Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    11.09.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    03.09.2022 1' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:4 Генк (Генк)
    20.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    14.08.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:4 Генк (Генк)
    06.08.2022 Был в запасе Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
    24.07.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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