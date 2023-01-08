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    Муджаид Садик - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Муджаид
    Фамилия Садик
    Команда Генк
    Состав Основной
    Родной город Логроньо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 марта 2000 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Труйден 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 46' - 90' Генк 3:0 Остенде Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    17.02.2023 Был в запасе Мехелен 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 Был в запасе Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 Был в запасе Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 2:2 Генк (Генк)
    25.02.2023 46' -90' Генк (Генк) 3:0 Остенде (Остенде)
    17.02.2023 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    12.02.2023 Был в запасе Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 Был в запасе Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    01.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    29.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    17.01.2023 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    14.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    26.12.2022 1' -89' Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Генк (Генк)
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