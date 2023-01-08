Муджаид Садик - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Муджаид
|Фамилия
|Садик
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Логроньо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Муджаид
|Фамилия
|Садик
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Логроньо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 марта 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|46' - 90'
|Генк
|3:0
|Остенде
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|17.02.2023
|Был в запасе
|Мехелен
|2:2
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Генк
|0:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гент
|2:3
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|2:2
|Генк (Генк)
|25.02.2023
|46' -90'
|Генк (Генк)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|17.02.2023
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Генк (Генк)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|01.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|4:0
|Серен (Серен)
|17.01.2023
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)
|26.12.2022
|1' -89'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:0
|Генк (Генк)