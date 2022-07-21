Каспер Треловски - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Треловски
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ченстохова
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Треловски
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ченстохова
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)