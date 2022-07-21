Фран Тудор - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Тудор
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Тудор
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|6
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|98'
|18.08.2022
|1' -82'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|61' 29'
|11.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|04.08.2022
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|28.07.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|0:1
|Ракув (Ченстохова)
|21.07.2022
|46' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)
|90'