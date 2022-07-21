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    Фран Тудор - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Фран
    Фамилия Тудор
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 6 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    98'
    18.08.2022 1' -82' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    61' 29'
    11.08.2022 1' -90' Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    04.08.2022 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    28.07.2022 1' -90' Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 46' -90' Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
    90'
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