Слободан Урошевич - статистика
#72 | Защитник
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Урошевич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Слободан
|Фамилия
|Урошевич
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|62'
|04.08.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)
|59'