Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слободан Урошевич - статистика

    #72 | Защитник
    Имя Слободан
    Фамилия Урошевич
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    62'
    04.08.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
    59'
    • Читайте нас: 
    11