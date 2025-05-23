Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alexander Ranacher - статистика

Завершил карьеру
#14 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тироль
13
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
23.05.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
3 : 2
17.05.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 3
03.05.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 0
18.04.2025
Тироль
58' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Тироль
5 : 3
12.04.2025
Аустрия К
75' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
0 : 2
16.03.2025
Аустрия
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Блау-Вайс
2 : 1
02.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Зальцбург
1 : 1
15.02.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Тироль
0 : 0
09.02.2025
Хартберг
38' - 74'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Тироль
0 : 3
07.12.2024
Штурм
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Аустрия К
0 : 3
01.12.2024
Тироль
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Тироль
0 : 0
23.11.2024
Рапид
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
2 : 1
09.11.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 0
03.11.2024
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
3 : 0
26.10.2024
Тироль
11' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 2
20.10.2024
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Штурм
4 : 2
31.08.2024
Тироль
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
83' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
18.08.2024
Тироль
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Тироль
0 : 0
10.08.2024
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 2
03.08.2024
Тироль
Был в запасе
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+