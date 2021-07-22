Альдаир Нету - статистика
#72 | Нападающий
|Имя
|Альдаир
|Фамилия
|Нету
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Альдаир
|Фамилия
|Нету
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|35' 68'
|22.07.2021
|1' -58'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)