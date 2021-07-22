Мераб Джигаури - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Мераб
|Фамилия
|Джигаури
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Мераб
|Фамилия
|Джигаури
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кешля
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -90'
|Кешля (Баку)
|2:4
|Сочи (Сочи)
|22.07.2021
|1' -89'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Кешля (Баку)
|18'