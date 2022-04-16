Андрей Ульшин - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Ульшин
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кокшетау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Ульшин
|Команда
|Кайрат
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кокшетау
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайрат
|10
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|68' -90'
|Актобе (Актобе)
|4:1
|Кайрат (Алматы)
|23.10.2022
|1' -72'
|Шахтер (Караганда)
|0:2
|Кайрат (Алматы)
|15.10.2022
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|0:4
|Астана (Астана)
|35'
|02.10.2022
|1' -76'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|15.09.2022
|1' -64'
|Кайрат (Алматы)
|1:2
|Ордабасы (Шымкент)
|05.09.2022
|71' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Тараз (Тараз)
|1:1
|Кайрат (Алматы)
|02.05.2022
|1' -62'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.04.2022
|1' -70'
|Ордабасы (Шымкент)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|06.03.2022
|90' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:0
|Актобе (Актобе)