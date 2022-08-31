Матео Стаматов - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Стаматов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Стаматов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -75'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|59'
|23.11.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|1' -76'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|14.09.2022
|1' -81'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2022
|1' -65'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)