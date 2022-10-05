Темур Джикия - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Темур
|Фамилия
|Джикия
|Команда
|Урарту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Имя
|Темур
|Фамилия
|Джикия
|Команда
|Урарту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 мая 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -57'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|65' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)