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Темур Джикия
Статистика
Темур Джикия - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1998 (28), Москва
#89 | Нападающий
186 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2025/2026
Беларусь. Высшая лига 2024
Армения. Премьер-лига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкал
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 4 раунд
Амкал
1 : 2
25.09.2025
Енисей
89' - 90'
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