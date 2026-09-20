Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Matheus Alexandre - статистика

Ремо
#2 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
59' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
70' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
1' - 55'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
Был в запасе
Главные новости
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
22:22
Сафонов назвал царя сборной России
22:02
1
Карпин прокомментировал победу сборной России над Ираном
21:53
«Хватит»: президент УЕФА Чеферин выступил за отставку главы ФИФА Инфантино
21:44
Головин прокомментировал травму, полученную в матче сборной России
21:31
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
16
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
13
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+