Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    M. Batmaz - статистика

    Имя M. Batmaz
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карлсруэ 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -46' Зандхаузен (Зандхаузен) 3:2
    (8:7)п    		 Карлсруэ (Карлсруэ)
    29.07.2022 60' -90' Нойстрелиц (Нойстрелиц) 0:8 Карлсруэ (Карлсруэ)
    72'
    • Читайте нас: 
    11