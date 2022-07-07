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    M. Cvetanoski - статистика

    Имя M. Cvetanoski
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизани 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 46' -121' Партизани (Тирана) 0:2
    (4:5)п    		 Сабуртало (Тбилиси)
    07.07.2022 Был в запасе Сабуртало (Тбилиси) 0:1 Партизани (Тирана)
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