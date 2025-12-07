Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Luis Mandaca - статистика

Жувентуде
#44 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жувентуде
31
2
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
1' - 90'
66'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
1' - 90'
21'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
1' - 60'
59'
14'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 3
09.11.2025
Жувентуде
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Флуминенсе
1 : 0
17.10.2025
Жувентуде
1' - 52'
47'
51'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 90'
61'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Жувентуде
1 : 1
28.09.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Жувентуде
0 : 2
14.09.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде
1 : 3
25.08.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Жувентуде
2 : 0
21.08.2025
Васко да Гама
1' - 90'
62'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Витория
2 : 2
17.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Жувентуде
2 : 1
12.08.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
05.08.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
3 : 0
28.07.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Жувентуде
0 : 1
25.07.2025
Сан-Паулу
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Крузейро
4 : 0
20.07.2025
Жувентуде
1' - 84'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Жувентуде
2 : 0
15.07.2025
Спорт Ресифи
1' - 89'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Брагантино
1 : 0
27.05.2025
Жувентуде
1' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Жувентуде
1 : 1
18.05.2025
Флуминенсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
1' - 56'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Интернасьонал
3 : 1
26.04.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
6 : 0
17.04.2025
Жувентуде
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Жувентуде
2 : 1
12.04.2025
Сеара
1' - 65'
45'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
2 : 0
06.04.2025
Жувентуде
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
1' - 90'
Главные новости
Товарищеский матч. Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном – 2:0!
21:01
8
Губерниев – о Шнякине: «Недокомментатор-жопа»
20:23
5
Реакция «Манчестер Сити» на обвинения от АПЛ
20:16
Шнякин ответил на оскорбления Губерниева
20:00
1
Мбаппе рисковал пропустить остаток сезона: подробности
19:50
Аршавин высказался о будущем 38-летнего Дзюбы
19:38
АПЛ объявила вердикт по делу «Манчестер Сити»
19:23
9
«Медлить было опасно»: Булыкин подробно рассказал о болезни Алдонина
18:53
Глушенков выбрал лучшего футболиста в истории: «О чем речь вообще может идти?»
18:40
Реакция Мостового на назначение Абаскаля в швейцарский клуб
18:18
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+