Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Саболч Шен - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Саболч
    Фамилия Шен
    Команда Даллас
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 2000 (22 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венгрия 5 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.11.2021 1' -72' Польша 1:2 Венгрия
    43'
    12.11.2021 1' -57' Венгрия 4:0 Сан-Марино
    12.10.2021 1' -68' Англия 1:1 Венгрия
    09.10.2021 59' -90' Венгрия 0:1 Албания
    08.09.2021 1' -74' Венгрия 2:1 Андорра
    18'
    05.09.2021 Был в запасе Албания 1:0 Венгрия
    02.09.2021 Был в запасе Венгрия 0:4 Англия
    • Читайте нас: 
    11