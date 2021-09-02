Саболч Шен - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Саболч
|Фамилия
|Шен
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Саболч
|Фамилия
|Шен
|Команда
|Даллас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венгрия
|5
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2021
|1' -72'
|Польша
|1:2
|Венгрия
|43'
|12.11.2021
|1' -57'
|Венгрия
|4:0
|Сан-Марино
|12.10.2021
|1' -68'
|Англия
|1:1
|Венгрия
|09.10.2021
|59' -90'
|Венгрия
|0:1
|Албания
|08.09.2021
|1' -74'
|Венгрия
|2:1
|Андорра
|18'
|05.09.2021
|Был в запасе
|Албания
|1:0
|Венгрия
|02.09.2021
|Был в запасе
|Венгрия
|0:4
|Англия