Керем Актюркоглу - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Керем
|Фамилия
|Актюркоглу
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1998 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Керем
|Фамилия
|Актюркоглу
|Команда
|Галатасарай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 октября 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.02.2023
|1' - 90'
|Галатасарай
|2:1
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Турция
|6
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -60'
|Фарерские острова
|2:1
|Турция
|22.09.2022
|1' -73'
|Турция
|3:3
|Люксембург
|14.06.2022
|1' -61'
|Турция
|2:0
|Литва
|11.06.2022
|68' -90'
|Люксембург
|0:2
|Турция
|07.06.2022
|65' -90'
|Литва
|0:6
|Турция
|89'
|04.06.2022
|1' -46'
|Турция
|4:0
|Фарерские острова
|37'