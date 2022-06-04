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    Керем Актюркоглу - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Керем
    Фамилия Актюркоглу
    Команда Галатасарай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 октября 1998 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 1' - 90' Галатасарай 2:1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Турция 6 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -60' Фарерские острова 2:1 Турция
    22.09.2022 1' -73' Турция 3:3 Люксембург
    14.06.2022 1' -61' Турция 2:0 Литва
    11.06.2022 68' -90' Люксембург 0:2 Турция
    07.06.2022 65' -90' Литва 0:6 Турция
    89'
    04.06.2022 1' -46' Турция 4:0 Фарерские острова
    37'
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