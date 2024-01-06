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    Оливер Купер - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Оливер
    Фамилия Купер
    Команда Суонси
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1999 (24 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 3,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2024 78' - 90' Суонси 0:4 Лидс Англия. Чемпионшип, 32 тур
    10.02.2024 79' - 90' Халл Сити 0:1 Суонси Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2024 1' - 77' Суонси 0:1 Плимут Аргайл Англия. Чемпионшип, 30 тур
    71'
    30.01.2024 81' - 90' Лестер 3:1 Суонси Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.01.2024 69' - 90' Борнмут 5:0 Суонси Англия. Кубок, 1/16 финала
    20.01.2024 Был в запасе Суонси 1:3 Саутгемптон Англия. Чемпионшип, 28 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Суонси 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2024 69' -90' Борнмут (Борнмут) 5:0 Суонси (Суонси)
    06.01.2024 1' -90' Суонси (Суонси) 2:0 Моркамб (Моркамб)
    Россия
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