Оливер Купер - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 3,20
млн
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Суонси
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 декабря 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.02.2024
|78' - 90'
|Суонси
|0:4
|Лидс
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|10.02.2024
|79' - 90'
|Халл Сити
|0:1
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2024
|1' - 77'
|Суонси
|0:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|71'
|30.01.2024
|81' - 90'
|Лестер
|3:1
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.01.2024
|69' - 90'
|Борнмут
|5:0
|Суонси
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|20.01.2024
|Был в запасе
|Суонси
|1:3
|Саутгемптон
|Англия. Чемпионшип, 28 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Суонси
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2024
|69' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|5:0
|Суонси (Суонси)
|06.01.2024
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:0
|Моркамб (Моркамб)