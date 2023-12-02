Фин Стивенс - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2003 (20 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фин
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Оксфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брайтон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.01.2024
|1' - 43'
|Оксфорд
|2:2
|Портсмут
|Англия. Первая лига, 18 тур
|27.01.2024
|1' - 90'
|Бристоль Роверс
|3:1
|Оксфорд
|Англия. Первая лига, 30 тур
|45'
|23.01.2024
|1' - 61'
|Оксфорд
|0:1
|Барнсли
|Англия. Первая лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оксфорд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.01.2024
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|6:2
|Оксфорд (Оксфорд)
|02.12.2023
|1' -90'
|Оксфорд (Оксфорд)
|2:0
|Гримсби Таун (Клифорпс)