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    Фин Стивенс - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Фин
    Фамилия Стивенс
    Команда Оксфорд
    Состав Основной
    Родной город Брайтон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 2003 (20 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.01.2024 1' - 43' Оксфорд 2:2 Портсмут Англия. Первая лига, 18 тур
    27.01.2024 1' - 90' Бристоль Роверс 3:1 Оксфорд Англия. Первая лига, 30 тур
    45'
    23.01.2024 1' - 61' Оксфорд 0:1 Барнсли Англия. Первая лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оксфорд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.01.2024 1' -90' Ковентри (Ковентри) 6:2 Оксфорд (Оксфорд)
    02.12.2023 1' -90' Оксфорд (Оксфорд) 2:0 Гримсби Таун (Клифорпс)
    Россия
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