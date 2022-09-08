Кентен Мерлен - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Кентен
|Фамилия
|Мерлен
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Кентен
|Фамилия
|Мерлен
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нант
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:2
|Нант (Нант)
|27.10.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:0
|Нант (Нант)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|3:0
|Нант (Нант)
|08.09.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)