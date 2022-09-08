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    Кентен Мерлен - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Кентен
    Фамилия Мерлен
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Нант
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 мая 2002 (20 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 75' - 90' Нант 2:2 Монако Франция. Лига 1, 30 тур
    78'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:2 Нант (Нант)
    27.10.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Карабах (Агдам)
    06.10.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:0 Нант (Нант)
    15.09.2022 Был в запасе Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
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