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Швеция. Аллсвенскан
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Мьеллбю
Ian Hoffman
Статистика
Ian Hoffman - статистика
Мьеллбю
#26 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Мьеллбю
0 : 3
20.09.2026
ГАИС
1' - 55'
Швеция. Аллсвенскан, 18 тур
АИК
1 : 1
16.09.2026
Мьеллбю
81' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мьеллбю
1 : 4
07.09.2026
Гетеборг
60' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
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Швеция. Аллсвенскан 2026
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США. МЛС 2021
Команда
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Ж
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Мьеллбю
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Мьеллбю
0 : 1
20.08.2026
Зальцбург
70' - 90'
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