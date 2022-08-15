|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|1' -123'
|Остин (Остин)
|3:2
(3:1)п
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.10.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:1
|Портленд (Портленд)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Цинциннати (Цинциннати)
|15.09.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|3:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|05.09.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Даллас (Даллас)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:4
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|2:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:1
|Даллас (Даллас)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|14.07.2022
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|04.07.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.06.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|19.06.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:0
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|3:0
|Хьюстон (Хьюстон)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:1
|Остин (Остин)
|09.05.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Портленд (Портленд)
|0:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|6:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Торонто (Торонто)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)