Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Rubio Rubin - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Rubio Rubin
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 1' -123' Остин (Остин) 3:2
    (3:1)п    		 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.10.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:1 Портленд (Портленд)
    02.10.2022 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    18.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Цинциннати (Цинциннати)
    15.09.2022 1' -90' Остин (Остин) 3:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    11.09.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    05.09.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    28.08.2022 Был в запасе Даллас (Даллас) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    21.08.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    15.08.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    07.08.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:4 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    31.07.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    24.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:1 Даллас (Даллас)
    18.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.07.2022 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.07.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Колорадо (Денвер)
    04.07.2022 1' -90' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.06.2022 1' -90' Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:0 Коламбус (Коламбус)
    19.06.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:0 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    29.05.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 3:0 Хьюстон (Хьюстон)
    22.05.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    15.05.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:1 Остин (Остин)
    09.05.2022 1' -90' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    30.04.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    24.04.2022 Был в запасе Портленд (Портленд) 0:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    17.04.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 6:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    10.04.2022 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 2:2 Торонто (Торонто)
    03.04.2022 Был в запасе Колорадо (Денвер) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    • Читайте нас: 
    11