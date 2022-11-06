Брайан Рейнолдс - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Рейнолдс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Рейнолдс
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|1:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|21
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|19.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|07.01.2023
|1' -46'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|46'
|12.11.2022
|1' -78'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|06.11.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|54'
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|30'
|18.10.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|1' -73'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|3'
|11.09.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|62'
|04.09.2022
|1' -76'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|90' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|83' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)