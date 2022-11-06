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    Брайан Рейнолдс - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Рейнолдс
    Команда Вестерло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 2001 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Стандард 2:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Сент-Труйден 0:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    04.02.2023 1' - 90' Эйпен 1:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вестерло 21 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    25.02.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    19.02.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    04.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    28.01.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Мехелен (Мехелен)
    21.01.2023 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    07.01.2023 1' -46' Серкль Брюгге (Брюгге) 0:1 Вестерло (Вестерло)
    27.12.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 3:3 Антверпен (Антверпен)
    46'
    12.11.2022 1' -78' Вестерло (Вестерло) 6:0 Остенде (Остенде)
    06.11.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    29.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Сент-Труйден (Брюссель)
    54'
    22.10.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    30'
    18.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    14.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:2 Серен (Серен)
    08.10.2022 1' -73' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    17.09.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:3 Вестерло (Вестерло)
    3'
    11.09.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    62'
    04.09.2022 1' -76' Антверпен (Антверпен) 3:0 Вестерло (Вестерло)
    28.08.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    21.08.2022 90' -90' Мехелен (Мехелен) 5:4 Вестерло (Вестерло)
    13.08.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 4:2 Стандард (Льеж)
    07.08.2022 Был в запасе Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    30.07.2022 83' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:0 Вестерло (Вестерло)
    24.07.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 2:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
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