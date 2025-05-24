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Andres Jasson
Статистика
Andres Jasson - статистика
Завершил карьеру
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ольборг
28
1
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
1' - 66'
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
84' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
71' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
87' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
1' - 73'
Дания. Суперлига, 4 тур
Силькеборг
4 : 0
16.04.2025
Ольборг
74' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
2 : 2
11.04.2025
Люнгбю
71' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2025
Ольборг
87' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Ольборг
0 : 4
28.03.2025
Виборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
0 : 3
16.03.2025
Ольборг
1' - 90'
60'
Дания. Суперлига, 21 тур
Ольборг
1 : 4
09.03.2025
Мидтьюлланд
65' - 90'
76'
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
02.03.2025
Копенгаген
69' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Ольборг
0 : 0
02.03.2025
Копенгаген
69' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Орхус
4 : 0
23.02.2025
Ольборг
57' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 0
29.11.2024
Ольборг
65' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Ольборг
0 : 0
24.11.2024
Виборг
1' - 84'
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
2 : 2
10.11.2024
Ольборг
77' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2024
Ольборг
1' - 90'
27'
Дания. Суперлига, 12 тур
Ольборг
0 : 2
20.10.2024
Рандерс
79' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
2 : 2
04.10.2024
Ольборг
1' - 46'
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
1' - 78'
48'
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
1' - 66'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
1' - 79'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
1' - 84'
84'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 3
12.08.2024
Ольборг
1' - 90'
39'
90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
03.08.2024
Ольборг
1' - 74'
Дания. Суперлига, 2 тур
Ольборг
2 : 1
28.07.2024
Силькеборг
46' - 90'
52'
90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Нордшелланд
3 : 0
19.07.2024
Ольборг
66' - 90'
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