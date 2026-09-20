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Реал Сосьедад
Беньят Турриэнтес
Статистика
€ 10 млн
Беньят Турриэнтес - статистика
Реал Сосьедад
31 января 2002 (24)
#8 | Полузащитник
172 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
1' - 59'
24'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 88'
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Лига Европы 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 88'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
1' - 62'
17'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
72' - 90'
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