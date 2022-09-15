Ираклий Азарови - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Азарови
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Имя
|Ираклий
|Фамилия
|Азарови
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|85' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)