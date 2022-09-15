Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ираклий Азарови - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Ираклий
    Фамилия Азарови
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 января 2002 (21 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Црвена Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 85' -90' Монако (Монако) 4:1 Црвена Звезда (Белград)
    27.10.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 2:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 2:1 Црвена Звезда (Белград)
    • Читайте нас: 
    11