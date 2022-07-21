Дарко Неясмич - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Неясмич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Неясмич
|Команда
|Хайдук
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 января 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.07.2022
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)
|84'