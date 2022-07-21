Михаэл Жапер - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Михаэл
|Фамилия
|Жапер
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Михаэл
|Фамилия
|Жапер
|Команда
|Осиек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиек
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 августа 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осиек
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2022
|84' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Осиек (Осиек)