Дмитрий Бородин - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бородин
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Бородин
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гомель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 июля 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кайсар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Кайсар (Кызылорда)
|0:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)