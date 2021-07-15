Игорь Архирий - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Архирий
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Архирий
|Команда
|Милсами
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милсами
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|1' -84'
|Милсами (Оргеев)
|0:5
|Эльфсборг (Бурос)
|22.07.2021
|1' -89'
|Эльфсборг (Бурос)
|4:0
|Милсами (Оргеев)
|15.07.2021
|1' -89'
|Сараево (Сараево)
|0:1
|Милсами (Оргеев)