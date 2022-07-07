Кристо Хуссар - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Кристо
|Фамилия
|Хуссар
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2002 (20 лет)
|Имя
|Кристо
|Фамилия
|Хуссар
|Команда
|Флора
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|46' -123'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|Был в запасе
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)