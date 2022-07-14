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    Кэлвин Морган - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кэлвин
    Фамилия Морган
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бруно’с Мэгпайс 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 85' -90' Крузейдерс (Белфаст) 3:1 Бруно’с Мэгпайс (Гибралтар)
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