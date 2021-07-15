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    Итан Сантос - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Итан
    Фамилия Сантос
    Состав Без клуба
    Родной город Гибралтар
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 декабря 1998 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монс Кальпе 1 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2021 1' -79' Санта-Колома (Санта-Колома) 4:0 Монс Кальпе (Гибралтар)
    36' 79'
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