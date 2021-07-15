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    Илия Мартинович - статистика

    #66 | Защитник
    Имя Илия
    Фамилия Мартинович
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 1994 (29 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 Был в запасе Марибор (Марибор) 0:1 Хаммарбю (Стокгольм)
    22.07.2021 1' -89' Хаммарбю (Стокгольм) 3:1 Марибор (Марибор)
    15.07.2021 1' -89' Урарту (Ереван) 0:1 Марибор (Марибор)
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