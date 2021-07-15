Илия Мартинович - статистика
#66 | Защитник
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Мартинович
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1994 (29 лет)
|Рост
|194
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Мартинович
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1994 (29 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|Был в запасе
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Хаммарбю (Стокгольм)
|22.07.2021
|1' -89'
|Хаммарбю (Стокгольм)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|15.07.2021
|1' -89'
|Урарту (Ереван)
|0:1
|Марибор (Марибор)