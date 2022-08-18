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    Думитру Челядник - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Думитру
    Фамилия Челядник
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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