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    Сергей Гуренко - статистика

    Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Витальевич
    Фамилия Гуренко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 сентября 1972 (50 лет)
    Рост 172
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2008 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Локомотив (Москва)
    01.08.2008 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1
    (5:4)п    		 Челси (Лондон)
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