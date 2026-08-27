Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Иран
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Динамо
Эрьон Ходжалари
Статистика
Эрьон Ходжалари - статистика
Динамо
15 октября 1995 (30)
#5 | Защитник
183 см
Албания
Статистика
Статистика по турнирам
Лига конференций 2026/2027
Лига конференций 2023/2024
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
62' - 120'
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
4 : 0
13.08.2026
Ауда
35' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Ауда
1 : 0
04.08.2026
Динамо
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
3 : 0
30.07.2026
Алюминий
81' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Алюминий
1 : 1
23.07.2026
Динамо
Был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Астана
1 : 4
16.07.2026
Динамо
91' - 120'
Главные новости
На лечение Алдонина от рака уходят огромные деньги: «Они нужны постоянно»
16:09
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
15:51
Глушенков честно ответил, может ли он провести остаток карьеры в «Зените»
15:37
1
Товарищеский матч. Бразилия одержала волевую победу над Австралией – 4:2!
15:08
Борющийся с раком Алдонин покинул Россию: «Казалось, все складывается неплохо, но увы»
14:49
1
Круговой – об уходе из «Зенита» в ЦСКА: «Лучшее решение в карьере»
14:40
1
Ветеран ЦСКА отреагировал на слова Головина о готовности перейти в «Спартак»
14:23
1
Глушенков оценил, стало ли труднее играть против «Спартака»
14:06
2
Жиру анонсировал завершение карьеры
13:53
Фанатам «Спартака» запретили посещение матчей за пронос гранаты на стадион
13:35
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+