Эрьон Ходжалари - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Эрьон
|Фамилия
|Ходжалари
|Команда
|Тирана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Эрьон
|Фамилия
|Ходжалари
|Команда
|Тирана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.11.2021
|1' -90'
|Албания
|1:0
|Андорра
|12.11.2021
|Был в запасе
|Англия
|5:0
|Албания
|08.09.2021
|Был в запасе
|Албания
|5:0
|Сан-Марино
|05.09.2021
|78' -89'
|Албания
|1:0
|Венгрия
|02.09.2021
|Был в запасе
|Польша
|4:1
|Албания
|31.03.2021
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:2
|Албания
|28.03.2021
|Был в запасе
|Албания
|0:2
|Англия